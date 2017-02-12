Збірна України з хокею зазнала поразки від Словенії у заключній грі турніру в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Національна збірна команда України завершила свої виступи на турнірі “Euro Ice Hockey Challenge”, що проходив у Польщі, передає УНН з посиланням на ФХУ.
В заключному матчі турніру українська команда зустрічалась з представником топ-дивізіону — Словенією. “Жовто-блакитна” збірна протягом тривалого часу на рівних змагалася із суперником, проте у заключному періоді серія вилучень гравців нашої збірної призвела до того, що словенці змогли збільшити свою перевагу.
Перший період пройшов у рівній боротьбі, але дві грубі помилки захисту команди Олександра Савицького призвели до взяття воріт Едуарда Захарченка. У другій 20-хвилинці наша команда заволоділа ініціативою та відіграла одну шайбу. У підопічних О.Савицького було кілька нагод для того, щоб зрівняти рахунок, але вдача відвернулась від команди та посміхнулась супернику.
На початку третього періоду українці вдруге наблизились до суперника на відстань однієї шайби. Втім зрівняти рахунок “жовто-блакитним” так і не вдалося. Натомість словенці своїми шансами скористались і довели матч до перемоги. В результаті словенці здобули третю перемогу на турнірі та стали його переможцями — 6:2.
Відзначимо, що за Україну шайби закинули Таран і Рамазанов.
Нагадаємо, що у першому поєдинку українці в овертаймі перемогли Італію 4:3, а потім за підсумком серії булітів програли Польщі 2:3.