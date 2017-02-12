Сборная Украины по хоккею потерпела поражение от Словении в заключительной игре турнира в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Национальная сборная команда Украины завершила свои выступления на турнире "Euro Ice Hockey Challenge", который проходил в Польше, передает УНН со ссылкой на ФХУ.
В заключительном матче турнира украинская команда встречалась с представителем топ-дивизиона - Словенией. "Желто-голубая" сборная в течение длительного времени на равных соревновалась с соперником, однако в заключительном периоде серия удалений игроков нашей сборной привела к тому, что словенцы смогли увеличить свое преимущество.
Первый период прошел в равной борьбе, но две грубые ошибки защиты команды Александра Савицкого привели к взятию ворот Эдуарда Захарченко. Во второй 20-минутке наша команда завладела инициативой и сыграла одну шайбу. У подопечных А.Савицкого было несколько возможностей для того, чтобы сравнять счет, но удача отвернулась от команды и улыбнулась сопернику.
В начале третьего периода украинцы второй раз приблизились к сопернику на расстояние одной шайбы. Впрочем сравнять счет "желто-голубым" так и не удалось. Зато словенцы своими шансами воспользовались и довели матч до победы. В результате словенцы одержали третью победу на турнире и стали его победителями - 6: 2.
Отметим, что за Украину шайбы забросили Таран и Рамазанов.
Напомним, что в первом поединке украинцы в овертайме победили Италию 4: 3, а затем по итогам серии буллитов проиграли Польше 2: 3.