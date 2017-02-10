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Збірна України з хокею вирвала перемогу в Італії у рамках польського Єврочелленджу

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. В польському місті Катовіце стартував турнір серії Єврочеллендж "Euro Ice Hockey Challenge". В стартовому матчі турніру зустрічалися команди Італії та України, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію хокею України.

Збірна України з хокею вирвала перемогу в Італії у рамках польського Єврочелленджу

Підопічні Олександра Савицького зовсім не знітилися перед статусом суперника, який представляє елітний дивізіон, і з перших же секунд почали тиснути на ворота суперника.

Перша шайба не змусила на себе довго чекати. Павло Таран потужно приклався до шайби від синьої лінії, а Артем Бондарєв та Дмитро Німенко вправно перекрили кут огляду воротареві. Друга шайба нашої команди надовго запам’ятається її свідкам. Шаміль Рамазанов підібрав ігровий снаряд за власними воротами, здійснив рейд до воріт Фредеріка Клотьє, попутно об’їжджаючи суперників, та з від’ємного кута рикошетом від амуніції голкіпера закинув шайбу у сітку воріт.

Ця шайба змусила італійців прокинутися. Вже під час наступної зміни суперник відіграв одну шайбу та отримав чисельну перевагу завдяки вилученню Віктора Захарова (капітан української команди мав отримати подвійний малий штраф за небезпечну атаку високо піднятою ключкою). Із реалізацією зайвого у італійської команди теж все було гаразд, тому рахунок швидко перетворився на нічийний 2:2. А за 16 секунд до завершення періоду Томмазо Траверса використав серію позиційних помилок українських захисників та вивів свою команду вперед.

Здавалося, все стало на свої місця: більш статусна команда вийшла вперед. Проте абсолютно іншої думки були українські хокеїсти. Підопічні Олександра Савицького у другому періоді діяли дуже раціонально і зуміли зрівняти рахунок. Свій перший шанс українці не використали — суперника врятував каркас воріт. А от на кидок Володимира Алексюка і вдале підставляння від Нікіти Буценка контраргументів у Фредеріка Клотьє не знайшлось.

У третьому періоді наша команда діяла другим номером, більше турбуючись за безпеку власних воріт. Наприкінці основного часу гри італійці отримали 4 хвилини чисельної переваги. Проте захист українців на чолі з Едуардом Захарченком вистояв. А в овертаймі “жовто-блакитні” показали, як слід розігрувати зайвого. Перед тим як спрямувати шайбу у сітку воріт Дмитро Ігнатенко сім разів прикладався до шайби і врешті-решт досяг свого — 4:3.

Відзначимо, що в іншому протистоянні ігрового дня Словенія розібралася із господарями турніру — 4:1.

Нагадаємо, що українська команда здобула два очки і 10-го лютого проведе свій другий поєдинок на змаганнях. Суперником підопічних Олександра Савицького будуть гравці збірної Польщі.

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