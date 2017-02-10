Сборная Украины по хоккею вырвала победу у Италии в рамках польского Еврочелленджа

Подопечные Александра Савицкого совсем не стушевались перед статусом соперника, который представляет элитный дивизион, и с первых же секунд начали давить на ворота соперника.

Первая шайба не заставила себя долго ждать. Павел Таран мощно приложился к шайбе от синей линии, а Артем Бондарев и Дмитрий Нименко умело перекрыли угол обзора вратарю. Вторая шайба нашей команды надолго запомнится ее свидетелям. Шамиль Рамазанов подобрал игровой снаряд под собственными воротами, совершил рейд к воротам Фредерика Клотье, попутно объезжая соперников, и с отрицательного угла рикошетом от амуниции голкипера забросил шайбу в сетку ворот.

Эта шайба заставила итальянцев проснуться. Уже во время следующей смены соперник сыграл одну шайбу и получил численное преимущество благодаря изъятию Виктора Захарова (капитан украинской команды должен был получить двойной малый штраф за опасную атаку высоко поднятой клюшкой). С реализацией лишнего у итальянской команды тоже все было в порядке, поэтому счет быстро превратился в ничейный 2: 2. А за 16 секунд до завершения периода Томмазо Траверса использовал серию позиционных ошибок украинских защитников и вывел свою команду вперед.

Казалось, все стало на свои места: более статусная команда вышла вперед. Однако абсолютно другого мнения были украинские хоккеисты. Подопечные Александра Савицкого во втором периоде действовали очень рационально и сумели сравнять счет. Свой первый шанс украинцы не использовали - соперника спас каркас ворот. А вот на бросок Владимира Алексюка и удачные подставы от Никиты Буценко контраргументов у Фредерика Клотье не нашлось.

В третьем периоде наша команда действовала вторым номером, больше беспокоясь за безопасность собственных ворот. В конце основного времени игры итальянцы получили 4 минуты численного преимущества. Однако защита украинцев во главе с Эдуардом Захарченко выстояла. А в овертайме "желто-голубые" показали, как следует разыгрывать лишнего. Перед тем как направить шайбу в сетку ворот Дмитрия Игнатенко семь раз прикладывался к шайбе и в конце концов добился своего - 4: 3.

Отметим, что в другом противостоянии игрового дня Словения разобралась с хозяевами турнира - 4: 1.

Напомним, что украинская команда получила два очка и 10-го февраля проведет свой второй поединок на соревнованиях. Соперником подопечных Александра Савицкого будут игроки сборной Польши.