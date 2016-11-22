Збірна України з греко-римської боротьби здобула "срібло" на Кубку Європейських націй
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Українська команда з греко-римської боротьби завоювала "срібло" на Кубку Європейських націй, що проходив у Бухаресті та стала другою найсильнішою командою на континенті, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Спортсмени збірної Андрій Мартинюк (59 кг), Віталій Фуглаєв (66 кг), Денис Дем’янков, Руслан Ісрафілов (обидва – 71 кг), Микола Дараган (75 кг), Ярослав Фільчаков, Андрій Антонюк (80 кг), Юрій Шкрюба (85 кг), Євген Савета (98 кг), Микола Кучмій (130 кг) показали медальний результат серед 96 учасників з 10 країн світу.
Нагадаємо, жіноча та чоловічі збірні України посіли треті місця на Кубку Європейських націй з вільної боротьби.