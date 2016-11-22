Збірна України з греко-римської боротьби здобула "срібло" на Кубку Європейських націй

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Українська команда з греко-римської боротьби завоювала "срібло" на Кубку Європейських націй, що проходив у Бухаресті та стала другою найсильнішою командою на континенті, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.