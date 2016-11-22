Сборная Украины по греко-римской борьбе завоевала "серебро" на Кубке Европейских наций

Спортсмены сборной Андрей Мартынюк (59 кг), Виталий Фуглаев (66 кг), Денис Демьянков, Руслан Исрафилов (оба - 71 кг), Николай Дараган (75 кг), Ярослав Фильчаков, Андрей Антонюк (80 кг), Юрий Шкрюба (85 кг), Евгений Савета (98 кг), Николай Кучмий (130 кг) показали медальный результат среди 96 участников из 10 стран мира.

Напомним, женская и мужская сборные Украины заняли третьи места на Кубке Европейских наций по вольной борьбе.