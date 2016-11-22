Сборная Украины по греко-римской борьбе завоевала "серебро" на Кубке Европейских наций
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украинская команда по греко-римской борьбе завоевала "серебро" на Кубке Европейских наций, который проходил в Бухаресте и стала второй сильнейшей командой на континенте, сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Спортсмены сборной Андрей Мартынюк (59 кг), Виталий Фуглаев (66 кг), Денис Демьянков, Руслан Исрафилов (оба - 71 кг), Николай Дараган (75 кг), Ярослав Фильчаков, Андрей Антонюк (80 кг), Юрий Шкрюба (85 кг), Евгений Савета (98 кг), Николай Кучмий (130 кг) показали медальный результат среди 96 участников из 10 стран мира.
Напомним, женская и мужская сборные Украины заняли третьи места на Кубке Европейских наций по вольной борьбе.