Збірна України з футзалу залишилась в топ-5 рейтингу УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. В оновленому футзальному рейтингу за двома версіями – Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та Міжнародної федерації футболу (ФІФА) збірна України посіла п’яту позицію в першому та восьму – у другому, передає УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
В європейському рейтингу "синьо-жовті", як і до цього в грудні минулого року, посідають п’яту сходинку - 1479 очок. У світовому рангу українська команда також продовжує утримувати позиції: 8-е місце було до та після чемпіонату світу в Колумбії. Найкращою національною командою світу залишилась Бразилія.
Зазначимо також, цей рейтинг примітний тим, що вже цими вихідними відбудуться очні зустрічі між збірними України та Іспанії, і "Фурія роха" є другою збірною планети та першою – на континенті.
Нагадаємо, що наприкінці минулого року "жовто-блакитні" тріумфували на міжнародному турнірі в Китаї.
Як повідомляв УНН, збірна України з футзалу двічі прийматиме чемпіона Європи Іспанію.