Сборная Украины по футзалу осталась в топ-5 рейтинга УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В обновленном футзальном рейтинге по двум версиям - Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Украины заняла пятое место в первом и восьмое - во втором, передает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.
В европейском рейтинге "сине-желтые", как и прежде в декабре прошлого года, занимают пятую строчку - 1479 очков. В мировом ранга Украинская команда также продолжает удерживать позиции: восьмое место было до и после чемпионата мира в Колумбии. Лучшей национальной командой мира осталась Бразилия.
Отметим также, этот рейтинг примечателен тем, что уже в эти выходные состоятся очные встречи между сборными Украины и Испании, и "Фурия Роха" является второй сборной планеты и первой - на континенте.
Напомним, что в конце прошлого года "желто-голубые" торжествовали на международном турнире в Китае.
Как сообщал УНН, сборная Украины по футзалу будет дважды принимать чемпиона Европы Испанию.