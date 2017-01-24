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Сборная Украины по футзалу осталась в топ-5 рейтинга УЕФА

Сборная Украины по футзалу осталась в топ-5 рейтинга УЕФА

Киев • УНН

 • 9873 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В обновленном футзальном рейтинге по двум версиям - Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Украины заняла пятое место в первом и восьмое - во втором, передает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.

В европейском рейтинге "сине-желтые", как и прежде в декабре прошлого года, занимают пятую строчку - 1479 очков. В мировом ранга Украинская команда также продолжает удерживать позиции: восьмое место было до и после чемпионата мира в Колумбии. Лучшей национальной командой мира осталась Бразилия.

Отметим также, этот рейтинг примечателен тем, что уже в эти выходные состоятся очные встречи между сборными Украины и Испании, и "Фурия Роха" является второй сборной планеты и первой - на континенте.

Напомним, что в конце прошлого года "желто-голубые" торжествовали на международном турнире в Китае.

Как сообщал УНН, сборная Украины по футзалу будет дважды принимать чемпиона Европы Испанию.

Украинские Национальные Новости

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