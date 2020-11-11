Збірна України з футзалу вдруге завдала поразки Угорщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопад. УНН. Підопічні Олександра Косенка завершили листопадовий збір ще однією перемогою над командою Угорщини. Про це інформує УАФ, передає УНН.
У даній грі, як і в першому матчі, який завершився перемогою “синьо-жовтих” із рахунком 2:1, команди обмінялися швидкими голами. На 1-й хвилині відзначився Микола Білоцерківець із “Продексіму”, проте незабаром Золтан Дрот відновив рівновагу. Пізніше Дрот оформив дубль, тож на перерву господарі пішли з мінімальною перевагою.
На початку другого тайму ще один гравець “Продексіму”, Михайло Зварич, зрівняв рахунок, після чого Білоцерківець вивів нашу команду вперед. Угорцям вдалося відігратися, проте на 33-й хвилині Зварич відзначився вдруге, забивши переможний м’яч — 4:3.
Зауважимо, що підопічні Олександра Косенка здобули дві перемоги у виїзних спарингах.
Крім того додамо, спаринги пройшли в рамках підготовки “синьо-жовтих” до групового раунду кваліфікації Євро-2022. Підопічні Олександра Косенка потрапили до групи 1, де зіграють проти Хорватії, Албанії та Данії, яка перемогла у стикових матчах відбірного раунду.