Сборная Украины по футзалу во второй раз нанесла поражение Венгрии

В данной игре, как и в первом матче, который завершился победой “сине-желтых” со счетом 2:1, команды обменялись быстрыми голами. На 1-й минуте отличился Николай Белоцерковец из “Продексиму”, однако вскоре Золтан Дрот восстановил равновесие. Позже Дрот оформил дубль, поэтому на перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом.

В начале второго тайма еще один игрок “Продексиму”, Михаил Зварич, сравнял счет, после чего Белоцерковец вывел нашу команду вперед. Венграм удалось отыграться, однако на 33-й минуте Зварыч отличился во второй раз, забив победный мяч — 4:3.

Заметим, что подопечные Александра Косенко одержали две победы в выездных спаррингах.

Кроме того добавим, спарринги прошли в рамках подготовки “сине-желтых” в групповой раунд квалификации Евро-2022. Подопечные Александра Косенко попали в группу 1, где сыграют против Хорватии, Албании и Дании, победившая в стыковых матчах отборочного раунда.