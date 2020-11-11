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Сборная Украины по футзалу во второй раз нанесла поражение Венгрии

Сборная Украины по футзалу во второй раз нанесла поражение Венгрии

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Подопечные Александра Косенко завершили ноябрьский сбор еще одной победой над командой Венгрии. Об этом информирует УАФ, передает УНН.

В данной игре, как и в первом матче, который завершился победой “сине-желтых” со счетом 2:1, команды обменялись быстрыми голами. На 1-й минуте отличился Николай Белоцерковец из “Продексиму”, однако вскоре Золтан Дрот восстановил равновесие. Позже Дрот оформил дубль, поэтому на перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом.

В начале второго тайма еще один игрок “Продексиму”, Михаил Зварич, сравнял счет, после чего Белоцерковец вывел нашу команду вперед. Венграм удалось отыграться, однако на 33-й минуте Зварыч отличился во второй раз, забив победный мяч — 4:3.

Заметим, что подопечные Александра Косенко одержали две победы в выездных спаррингах.

Кроме того добавим, спарринги прошли в рамках подготовки “сине-желтых” в групповой раунд квалификации Евро-2022. Подопечные Александра Косенко попали в группу 1, где сыграют против Хорватии, Албании и Дании, победившая в стыковых матчах отборочного раунда.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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