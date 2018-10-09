Збірна України з футболу прибула до Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Провівши на борту менш як дві з половиною години, збірна України прибула до італійського міста Генуї. Про це повідомляє ФФУ, передає УНН.
"В аеропорту на партнерів вже чекали шестеро легіонерів, які саме сьогодні приєдналися до учасників збору. Дружні обійми та радість від зустрічі з Маліновським, Коноплянкою, Яремчуком, Макаренком, Луніним та Петряком — традиційні емоції родинної атмосфери в національній команді", - йдеться у повідомленні.
У повному складі збірники вирушили до гранд-готелю Savoia на автобусі, який приймаюча сторона — Федерація футболу Італії, оздобила написом Ukraine та емблемою ФФУ.
Зазначається, що перебуваючи в Генуї, делегація збірної України вшанує пам'ять загиблих, внаслідок обвалу мосту Моранді 14 серпня цього року.
Нагадаємо, завтра збірна України зіграє товариський матч зі збірною Італії.