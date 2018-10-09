Збірна України з футболу прибула до Італії

"В аеропорту на партнерів вже чекали шестеро легіонерів, які саме сьогодні приєдналися до учасників збору. Дружні обійми та радість від зустрічі з Маліновським, Коноплянкою, Яремчуком, Макаренком, Луніним та Петряком — традиційні емоції родинної атмосфери в національній команді", - йдеться у повідомленні.

У повному складі збірники вирушили до гранд-готелю Savoia на автобусі, який приймаюча сторона — Федерація футболу Італії, оздобила написом Ukraine та емблемою ФФУ.

Зазначається, що перебуваючи в Генуї, делегація збірної України вшанує пам'ять загиблих, внаслідок обвалу мосту Моранді 14 серпня цього року.

Нагадаємо, завтра збірна України зіграє товариський матч зі збірною Італії.