Сборная Украины по футболу прибыла в Италию
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Проведя на борту менее двух с половиной часа, сборная Украины прибыла в итальянский город Геную. Об этом сообщает ФФУ, передает УНН.
"В аэропорту партнеров уже ждали шесть легионеров, которые именно сегодня присоединились к участникам сбора. Дружеские объятия и радость от встречи с Малиновским, Коноплянкой, Яремчуком, Макаренко, Луниным и Петряк - традиционные эмоции семейной атмосферы в национальной команде", - говорится в сообщении.
В полном составе сборники отправились в гранд-отел Savoia на автобусе, который принимающая сторона - Федерация футбола Италии, украсила надписью Ukraine и эмблемой ФФУ.
Отмечается, что находясь в Генуе, делегация сборной Украины почтит память погибших, в результате обрушения моста Моранди 14 августа этого года.
Напомним, завтра сборная Украины сыграет товарищеский матч со сборной Италии.