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Сборная Украины по футболу прибыла в Италию

Сборная Украины по футболу прибыла в Италию

Киев  •  УНН

 • 16451 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Проведя на борту менее двух с половиной часа, сборная Украины прибыла в итальянский город Геную. Об этом сообщает ФФУ, передает УНН.

"В аэропорту партнеров уже ждали шесть легионеров, которые именно сегодня присоединились к участникам сбора. Дружеские объятия и радость от встречи с Малиновским, Коноплянкой, Яремчуком, Макаренко, Луниным и Петряк - традиционные эмоции семейной атмосферы в национальной команде", - говорится в сообщении.

В полном составе сборники отправились в гранд-отел Savoia на автобусе, который принимающая сторона - Федерация футбола Италии, украсила надписью Ukraine и эмблемой ФФУ.

Отмечается, что находясь в Генуе, делегация сборной Украины почтит память погибших, в результате обрушения моста Моранди 14 августа этого года.

Напомним, завтра сборная Украины сыграет товарищеский матч со сборной Италии.

Украинские Национальные Новости

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