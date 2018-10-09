Завтра між збірними України та Італії відбудеться товариський матч

Зазначається, що перше тренування на своїй базі в Коверчіано збірна Італії провела сьогодні, 9 жовтня.

Також відомо, що збірна Італії зазнала кадрових змін. За словами головного тренера "Скуадри Адзурри" Роберто Манчіні, табір національної команди наразі залишили захисники Алессіо Романьолі та Даніло Д’Амброзіо, а також нападник Патрік Кутроне.

Замість них до команди запрошені беки Лоренцо Тонеллі із "Сампдорії" та Крістіано Піччіні з іспанської "Валенсії".

"Місяць тому я зробив багато змін у складі в першій та другій грі. Просто у вересні футболісти ще не готові зіграти два поєдинки протягом 72 годин. Зараз ситуація змінилася. З Україною гратимуть ті футболісти, які готові провести наступний матч через чотири дні", - прокоментував Манчіні.

У ФФУ додали, що 14 жовтня збірна Італії зіграє в рамках Ліги націй з командою Польщі. Зустріч відбудеться в Хожуві.

Як писав УНН, пісня “Червона рута” стала візитівкою національної збірної з футболу у кваліфікації до Євро-2020.