Завтра между сборными Украины и Италии состоится товарищеский матч
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В среду 10 октября состоится товарищеский матч между сборными Украины и Италии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
Отмечается, что первую тренировку на своей базе в Коверчиано сборная Италии провела сегодня, 9 октября.
Также известно, что сборная Италии потерпела кадровых изменений. По словам главного тренера “Скуадры Адзурры” Роберто Манчини, лагерь национальной команды на данный момент оставили защитники Алессио Романьоли и Данило Д’Амброзио, а также нападающий Патрик Кутроне.
Вместо них в команду приглашены беки Лоренцо Тонелли из “Сампдории” и Кристиано Пиччини из испанской “Валенсии”.
“Месяц назад я сделал много изменений в составе в первой и второй игре. Просто в сентябре футболисты еще не готовы сыграть два поединка в течение 72 часов. Сейчас ситуация изменилась. С Украиной будут играть те футболисты, которые готовы провести следующий матч через четыре дня”, — прокомментировал Манчини.
В ФФУ добавили, что 14 октября сборная Италии сыграет в рамках Лиги наций с командой Польши. Встреча состоится в Хожуве.
Как писал УНН, песня “Червона рута” стала визитной карточкой национальной сборной по футболу в квалификации к Евро-2020.