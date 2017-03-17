Збірна України з футболу презентувала нову форму
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Федерація футболу України підписала контракт з технічним партнером компанією Joma та презентувала нову форму національної збірної, передає УНН з посиланням на ФФУ.
"Новий партнер забезпечить якісною екіпіровкою індивідуального дизайну збірної різного віку. Крім того кожен рік компанія буде виділятиме 18 000 м'ячів на потреби дитячо-юнацького футболу. Контракт розрахований на чотири роки", - розповів президент ФФУ Андрій Павелко.
Серед футбольних команд у формі від компанії вже виступають "Наполі", "Фіорентина", "Тулуза", "Сампдорія", "Еспаньол" та інші, а всього 20 федерацій в Європі мають представників.
Відзначимо, що в Україні дана іспанська компанія вже співпрацює з "Олімпіком", "Волинню" і "Карпатами".
Додамо також, в оновленому комплекті форми команда Андрія Шевченка виступить вже 24 березня в Загребі проти Хорватії в рамках кваліфікації до ЧС-2018.
Нагадаємо, А.Шевченко назвав розширений склад збірної України на матч з Хорватією