Сборная Украины по футболу презентовала новую форму

"Новый партнер обеспечит качественной экипировкой индивидуального дизайна сборные разного возраста. Кроме того каждый год компания будет выделять 18 000 мячей на нужды детско-юношеского футбола. Контракт рассчитан на четыре года", - рассказал президент ФФУ Андрей Павелко.

Среди футбольных команд в форме от компании уже выступают "Наполи", "Фиорентина", "Тулуза", "Сампдория", "Эспаньол" и другие, а всего 20 федераций в Европе имеют представителей.

Отметим, что в Украине данная испанская компания уже сотрудничает с "Олимпиком", "Волынью" и "Карпатами".

Добавим также, в обновленном комплекте формы команда Андрея Шевченко выступит уже 24 марта в Загребе против Хорватии в рамках квалификации к ЧМ-2018.

Напомним, А.Шевченко назвал расширенный состав сборной Украины на матч с Хорватией.