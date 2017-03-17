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Сборная Украины по футболу презентовала новую форму

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Федерация футбола Украины подписала контракт с техническим партнером компанией Joma и представила новую форму национальной сборной, передает УНН со ссылкой на ФФУ.

"Новый партнер обеспечит качественной экипировкой индивидуального дизайна сборные разного возраста. Кроме того каждый год компания будет выделять 18 000 мячей на нужды детско-юношеского футбола. Контракт рассчитан на четыре года", - рассказал президент ФФУ Андрей Павелко.

Среди футбольных команд в форме от компании уже выступают "Наполи", "Фиорентина", "Тулуза", "Сампдория", "Эспаньол" и другие, а всего 20 федераций в Европе имеют представителей.

Отметим, что в Украине данная испанская компания уже сотрудничает с "Олимпиком", "Волынью" и "Карпатами".

Добавим также, в обновленном комплекте формы команда Андрея Шевченко выступит уже 24 марта в Загребе против Хорватии в рамках квалификации к ЧМ-2018.

Напомним, А.Шевченко назвал расширенный состав сборной Украины на матч с Хорватией.

Украинские Национальные Новости

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