Збірна України з футболу підтримала патріотичний челендж - відео
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Збірна України підтримала патріотичний челендж #ЧитайРідною. Футболісти національної збірної прочитали вірш українського поета Миколи Вінграновського. Відео опубліковане на офіційному каналі Федерації Футболу України у YouTube, передає УНН.
Футболісти обрали фрагмент вірша "Вінок на березі юності". У патріотичному челенджі взяли участь 14 футболістів. Кожен із них прочитав по одному рядку вірша.
Нагадаємо, 9 листопада українці відзначали День української мови та писемності. Чернігівська "Десна" на своїй офіційній сторінці в Instagram опублікувала відео, присвячене святу. У ньому футболісти клубу прочитали уривок з твору Олександра Довженка "Зачарована Десна", запропонувавши іншим ФК підтримати челендж.
Завтра, 20-го листопада, українська збірна зіграє товариський матч зі збірною Туреччини.