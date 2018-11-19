Сборная Украины по футболу поддержала патриотический челлендж - видео
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сборная Украины поддержала патриотический челлендж #ЧитайРідною. Футболисты национальной сборной прочитали стихотворение украинского поэта Николая Винграновского. Видео опубликовано на официальном канале Федерации футбола Украины в YouTube, передает УНН.
Футболисты выбрали фрагмент стихотворения "Венок на берегу юности". В патриотическом челендже приняли участие 14 футболистов. Каждый из них прочитал по одной строке стихотворения.
Напомним, 9 ноября украинцы отмечали День украинского языка и письменности. Черниговская "Десна" на своей официальной странице в Instagram опубликовала видео, посвященное празднику. В нем футболисты клуба прочитали отрывок из произведения Александра Довженко "Зачарованная Десна", предложив другим ФК поддержать челлендж.
Завтра, 20 ноября, украинская сборная сыграет товарищеский матч со сборной Турции.