Збірна України з футболу перемогла Словаччину

З перших хвилин матчу у складі-жовто-синіх дебютував нападник полтавської "Ворскли" Юрій Коломоєць. П'ятеро інших новачків - Артем Шабанов, В'ячеслав Танковський, Олександр Сваток, Сергій Мякушко та Олександр Андрієвський залишились на лавці.

Вже на 9-ій хвилині Андрій П'ятов був змушений діставати м'яч із сітки власних воріт. Русняк навісив зі штрафного, Гамшик пробив головою, П'ятов невдало відбив перед собою м'яч, а на добиванні Штеніна не залишив жодних шансів жовто-синім 1: 0.

Після пропущеного голу українці заграли більш активно - втім удари Ярмоленка, Коноплянки иа Малиновського на гол відверто не тягнули. Втім розмочити рахунок підопічним Шевченка таки вдалось - на 39-ій хвилині Марлос відібрав м'яч в безпосередній близькості від чужих воріт і вивів Ярмоленка один на один. Вінгер "Боруссії" холоднокровно реалізував свій момент, пробивши з правої ноги точно в дальній кут. 1: 1.

Одразу ж після перерви шанс відзначитись змарнував Євген Коноплянка - український вінгер, пробиваючи штрафний, технічно перекинув стінку, і цілив у ближню дев'ятку, втім Євген разом зі стінкою перекинув і її - вище воріт. Вже через чотири хвилини наш півзахисник виправився, щоправда не без допомоги воротаря словаків Полачека. Соболь перехопив м'яч і віддав на хід Коноплянці, останній увійшов в штрафний і завдав хороший удар. Полачек не кращим чином відбив м'яч і сфера залетіла точно в кут.

На 68-ій хвилині стійку українських воріт на міцність перевірив Грошовськи - півзахисник словаків приклався до м'яча з метрів 23-ох. Втім фортуна опинилась на боці Максима Коваля, який по перерві замінив П'ятова.

В останні 20 хвилин матчу українські футболісти віддали ініціативу словакам, відійшовши до власних воріт. Така тактика дала результат - українці довели матч до своєї перемоги - фінальний свисток арбітра зафіксував рахунок 2:1.

Нагадаємо, наставник української збірної Андрій Шевченко відзначив сильні якості команди Словаччини напередодні спарингу, зробивши акцент на вихід підопічних Яна Козака в атаку.