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Сборная Украины по футболу победила Словакию

Сборная Украины по футболу победила Словакию

Киев  •  УНН

 • 19036 просмотра

КИЕВ. 10 ноября УНН. Национальная сборная команда Украины по футболу в товарищеском матче победила команду Словакии, сообщает корреспондент УНН.

 

С первых минут матча в составе желто-синих дебютировал нападающий полтавской "Ворсклы" Юрий Коломоец. Пятеро других новичков - Артем Шабанов, Вячеслав Танковский, Александр Сваток, Сергей Мякушко и Александр Андриевский остались на скамейке.

Уже на девятой минуте Андрей Пятов был вынужден доставать мяч из сетки собственных ворот. Русняк навесил со штрафного, Гамшик пробил головой, Пятов неудачно отбил перед собой мяч, а на добивании Штенина не оставил шансов желто-синим 1: 0.

После пропущенного гола украинцы заиграли активнее - впрочем удары Ярмоленко, Коноплянки иа Малиновского на гол явно не тянули. Впрочем размочить счет подопечным Шевченко таки удалось - на тридцать девятой минуте Марлос отобрал мяч в непосредственной близости от чужих ворот и вывел Ярмоленко один на один. Вингер "Боруссии" хладнокровно реализовал свой момент, пробив с правой ноги точно в дальний угол. 1: 1.

Сразу же после перерыва шанс отличиться упустил Евгений Коноплянка - украинский вингер, пробивая штрафной, технично перебросил стенку, и целил в ближнюю девятку, впрочем Евгений вместе со стенкой перебросил и ее - выше ворот. Уже через четыре минуты наш полузащитник исправился, правда не без помощи вратаря словаков Полачек. Соболь перехватил мяч и отдал на ход Коноплянке, последний вошел в штрафную и нанес хороший удар. Полачек не лучшим образом отбил мяч и сфера залетела точно в угол.

На шестьдесят восьмой минуте стойку украинских ворот на прочность проверил Грошовськи - полузащитник словаков приложился к мячу метров с 23-х. Впрочем фортуна оказалась на стороне Максима Коваля, который после перерыва заменил Пятова.

В последние 20 минут матча украинские футболисты отдали инициативу словакам, отойдя к собственным воротам. Такая тактика дала результат - украинцы довели матч до своей победы - финальный свисток арбитра зафиксировал счет 2: 1.

Напомним, наставник украинской сборной Андрей Шевченко отметил сильные качества команды Словакии накануне спарринга, сделав акцент на выход подопечных Яна Козака в атаку.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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