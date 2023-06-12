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Оголосили заявку збірної України на матч із Німеччиною

Київ • УНН

 • 1400900 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Тренерський штаб національної команди України назвав футболістів, які зіграють сьогодні в товариському матчі проти Німеччини. Про це повідомила прес-служба Української асоціації футболу, пише УНН.

Оголосили заявку збірної України на матч із Німеччиною

Деталі

Товариський матч України проти Німеччини, для якої цей поєдинок стане 1000-м в історії, відбудеться сьогодні в місті Бремен на "Везерштадіон".

Тренерський штаб збірної України вже оголосив склад команди на матч. Зазначимо, що до остаточної заявки не увійшли: Сергій Кривцов, Віталій Буяльський, Владислав Кочергін і Назарій Русин.

Тож сьогодні в товариській грі проти німців зіграють:

Голкіпери: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін;
Захисники: Едуард Соболь, Олександр Сваток, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Юхим Конопля, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко;
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Михайло Мудрик, Данило; Ігнатенко, Віктор Циганков, Олександр Пихаленок, Олександр Зубков, Георгій Судаков;
Нападники: Владислав Ванат, Артем Довбик;

Також українська асоціація футболу показала, в якій формі гратиме наша збірна. Фото форми було опубліковано на сторінці в Telegram Української асоціації футболу з підписом "Сьогодні граємо в жовтому".

Доповнення

Товариський матч проти Німеччини відкриває програму червневих зустрічей для збірної України. Його українці проводитимуть під керівництвом нового головного тренера Сергія Реброва.

Матч Німеччина - Україна відбудеться у понеділок, 12 червня. Початок - о 19:00 за київським часом. Цей поєдинок стане 1000-м в історії для німецької збірної.

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