Объявили заявку сборной Украины на матч с Германией
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Тренерский штаб национальной команды Украины назвал футболистов, которые сыграют сегодня в товарищеском матче против Германии. Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола, пишет УНН.
Детали
Товарищеский матч Украины против Германии, для которой этот поединок станет 1000-м в истории, состоится сегодня в городе Бремен на "Везерштадион".
Тренерский штаб сборной Украины уже объявил состав команды на матч. Отметим, что в окончательную заявку не вошли: Сергей Кривцов, Виталий Буяльский, Владислав Кочергин и Назарий Русин.
Так что сегодня в товарищеской игре против немцев сыграют:
Голкиперы: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин
Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сваток, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Ефим Конопля, Александр Тымчик, Николай Матвиенко
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Даниил Игнатенко, Виктор Цыганков, Александр Пихаленок, Александр Зубков, Георгий Судаков
Нападающие: Владислав Ванат, Артем Довбик
Украинская ассоциация футбола показала, в какой форме будет играть наша сборная. Фото формы было опубликовано на странице в Telegram Украинской ассоциации футбола с подписью "Сегодня играем в желтом".
Дополнение
Товарищеский матч против Германии открывает программу июньских встреч для сборной Украины. Его украинцы будут проводить под руководством нового главного тренера Сергея Реброва.
Матч Германия - Украина состоится в понедельник, 12 июня. Начало - в 19:00 по киевскому времени. Этот поединок станет 1000-м в истории для немецкой сборной.