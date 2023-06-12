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Объявили заявку сборной Украины на матч с Германией

Киев • УНН

 • 1400900 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Тренерский штаб национальной команды Украины назвал футболистов, которые сыграют сегодня в товарищеском матче против Германии. Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола, пишет УНН.

Объявили заявку сборной Украины на матч с Германией

Детали

Товарищеский матч Украины против Германии, для которой этот поединок станет 1000-м в истории, состоится сегодня в городе Бремен на "Везерштадион".

Тренерский штаб сборной Украины уже объявил состав команды на матч. Отметим, что в окончательную заявку не вошли: Сергей Кривцов, Виталий Буяльский, Владислав Кочергин и Назарий Русин.

Так что сегодня в товарищеской игре против немцев сыграют:

Голкиперы: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин
Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сваток, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Ефим Конопля, Александр Тымчик, Николай Матвиенко
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Даниил Игнатенко, Виктор Цыганков, Александр Пихаленок, Александр Зубков, Георгий Судаков
Нападающие: Владислав Ванат, Артем Довбик

Украинская ассоциация футбола показала, в какой форме будет играть наша сборная. Фото формы было опубликовано на странице в Telegram Украинской ассоциации футбола с подписью "Сегодня играем в желтом".

Дополнение

Товарищеский матч против Германии открывает программу июньских встреч для сборной Украины. Его украинцы будут проводить под руководством нового главного тренера Сергея Реброва.

Матч Германия - Украина состоится в понедельник, 12 июня. Начало - в 19:00 по киевскому времени. Этот поединок станет 1000-м в истории для немецкой сборной.

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