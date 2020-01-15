Збірна України з біатлону стала призером етапу Кубку IBU в Словаччині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Українські біатлоністи Юлія Журавок і Віталій Труш принесли в скарбничку національної команди бронзові нагороди п'ятого етапу Кубку IBU в Брезно-Осрблі (Словаччина), інформує УНН з посиланням на ФБУ.
Наш дует фінішував третім в одиночній змішаній естафеті на території Словаччини. З двома додатковими патронами наш дует відстав від переможців на 42,6 секунди, але випередив четвертих (Німеччину) всього лише на 0,2 с.
“Золото” гонки завоювали норвезькі біатлоністи Ендре Стрьомсхейм і Каролін Ердаль, які підхопили переможну естафету у своїх старших колег в Кубку світу. Уже до середини гонки скандинавська збірна оформила 17-секундну перевагу над основними переслідувачами з Франції і до фінішу збільшила його до півхвилини, незважаючи на “зайві” три промахи в порівнянні з французами, яким дісталося “срібло”.
Зауважимо, що в Брезно-Осрблі також пройде класична змішана естафета.