Сборная Украины по биатлону стала призером этапа Кубка IBU в Словакии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Украинские биатлонисты Юлия Журавок и Виталий Труш принесли в копилку национальной команды бронзовые награды пятого этапа Кубка IBU в Брезно-Осрбли (Словакия), информирует УНН со ссылкой на ФБУ.
Наш дуэт финишировал третьим в одиночной смешанной эстафете на территории Словакии. С двумя дополнительными патронами наш дуэт отстал от победителей на 42,6 секунды, но опередил четвертых (Германию) всего лишь на 0,2 с.
“Золото” гонки завоевали норвежские биатлонисты Эндре Стрьомсхейм и Каролин Эрдал, которые подхватили победную эстафету у своих старших коллег в Кубке мира. Уже к середине гонки скандинавская сборная оформила 17-секундное преимущество над основными преследователями из Франции и до финиша увеличила его до полминуты, несмотря на “лишние” три промаха по сравнению с французами, которым досталось “серебро”.
Заметим, что в Брезно-Осрбли также пройдет классическая смешанная эстафета.