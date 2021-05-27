Збірна України з баскетболу 3х3 здобула одну перемогу на старті кваліфікації до ОІ-2020

Деталі

Команда Володимира Холопова провела два поєдинки, у яких здобула перемогу над командою Таїланду (21:7) та зазнала поразки у напруженому матчі проти Австралії (12:15).

Таким чином, після першого ігрового дня “жовто-блакитна” команда посідає друге місце в групі “В”, маючи 50 відсотків перемог. По одній перемозі після двох матчів також мають збірні Австралії та Таїланду,яких українські дівчата випереджають за рахунок додаткових показників (різниці здобутої у матчі проти Таїланду).

Лідирують у групі японки, які виграли обидва своїх матчі. Команда Ірану двічі програла і наразі є аутсайдером групи.

Доповнення

28 травня українська збірна проведе два заключних матчі групового раунду, в яких протистоятиме командам Японії та Ірану. Для виходу у плей-офф українській збірній треба посісти перше або друге місце в групі, а щоб вийти на Ігри в Токіо, потрапити до топ-3 команд олімпійського кваліфікаційного турніру.