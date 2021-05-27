Сборная Украины по баскетболу 3х3 получила одну победу на старте квалификации к ОИ-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 провела первые два поединка олимпийской квалификации, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
Детали
Команда Владимира Холопова провела два поединка, в которых одержала победу над командой Таиланда (21:7) и потерпела поражение в напряженном матче против Австралии (12:15).
Таким образом, после первого игрового дня "желто-голубая" команда занимает второе место в группе "В", имея 50 процентов побед. По одной победе после двух матчей также имеют сборные Австралии и Таиланда, которые украинские девушки опережают за счет дополнительных показателей (разницы полученного в матче против Таиланда).
Лидируют в группе японки, которые выиграли оба своих матча. Команда Ирана дважды проиграла и сейчас является аутсайдером группы.
Дополнение
28 мая украинская сборная проведет два заключительных матча группового раунда, в которых противостоять командам Японии и Ирана. Для выхода в плей-офф украинской сборной надо занять первое или второе место в группе, а чтобы выйти на Игры в Токио, попасть в топ-3 команд олимпийского квалификационного турнира.