Сборная Украины по баскетболу 3х3 получила одну победу на старте квалификации к ОИ-2020

Детали

Команда Владимира Холопова провела два поединка, в которых одержала победу над командой Таиланда (21:7) и потерпела поражение в напряженном матче против Австралии (12:15).

Таким образом, после первого игрового дня "желто-голубая" команда занимает второе место в группе "В", имея 50 процентов побед. По одной победе после двух матчей также имеют сборные Австралии и Таиланда, которые украинские девушки опережают за счет дополнительных показателей (разницы полученного в матче против Таиланда).

Лидируют в группе японки, которые выиграли оба своих матча. Команда Ирана дважды проиграла и сейчас является аутсайдером группы.

Дополнение

28 мая украинская сборная проведет два заключительных матча группового раунда, в которых противостоять командам Японии и Ирана. Для выхода в плей-офф украинской сборной надо занять первое или второе место в группе, а чтобы выйти на Игры в Токио, попасть в топ-3 команд олимпийского квалификационного турнира.