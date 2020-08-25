Збірна України вийшла у плей-офф Всесвітньої шахової олімпіади онлайн

“Жовто-блакитні” посіли 3-тє місце у відбірній групі В — 13 набраних очок. На один бал наша команда відстала від збірних Азербайджану та Угорщини.

Українська команда могла вийти відразу в фінал, посівши перше місце в групі, але в заключному відбірному матчі програла суперникам з Казахстану, поділила 3-5 місця і лише за додатковим показником стала третьою.

Таким чином, 27 серпня відбудеться матч 1/8 фіналу Україна — Китай.

Зауважимо, що до складу збірної України цього турніру увійшли: Василь Іванчук, Антон Коробов, Юлія Осмак, Інна Гапоненко, Кирило Шевченко, Марія Бердник, Володимир Онищук, Євген Штембуляк, Наталія Букса, Наталія Жукова, Віктор Матвіїшен, Надія Шпанко.