Сборная Украины вышла в плей-офф Всемирной шахматной олимпиады онлайн

“Желто-голубые” заняли 3-е место в отборочной группе В — 13 набранных очков. На один балл наша команда отстала от сборных Азербайджана и Венгрии.

Украинская команда могла выйти сразу в финал, заняв первое место в группе, но в заключительном отборочном матче проиграла соперникам из Казахстана, поделила 3-5 места и только по дополнительному показателю стала третьей.

Таким образом, 27 августа состоится матч 1/8 финала Украина — Китай.

Заметим, что в состав сборной Украины этого турнира вошли: Василий Иванчук, Антон Коробов, Юлия Осмак, Инна Гапоненко, Кирилл Шевченко, Мария Бердник, Владимир Онищук, Евгений Штембуляк, Наталья Букса, Наталья Жукова, Виктор Матвиишен, Надежда Шпанко.