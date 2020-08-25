Сборная Украины вышла в плей-офф Всемирной шахматной олимпиады онлайн
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Сборная Украины по шахматам пробилась в 1/8 финала Всемирной олимпиады онлайн. Об этом информирует сообщество “Украинские шахматы” в Facebook, передает УНН.
“Желто-голубые” заняли 3-е место в отборочной группе В — 13 набранных очков. На один балл наша команда отстала от сборных Азербайджана и Венгрии.
Украинская команда могла выйти сразу в финал, заняв первое место в группе, но в заключительном отборочном матче проиграла соперникам из Казахстана, поделила 3-5 места и только по дополнительному показателю стала третьей.
Таким образом, 27 августа состоится матч 1/8 финала Украина — Китай.
Заметим, что в состав сборной Украины этого турнира вошли: Василий Иванчук, Антон Коробов, Юлия Осмак, Инна Гапоненко, Кирилл Шевченко, Мария Бердник, Владимир Онищук, Евгений Штембуляк, Наталья Букса, Наталья Жукова, Виктор Матвиишен, Надежда Шпанко.