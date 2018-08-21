Збірна України виграла груповий етап студентського ЧС з футзалу

Після перемог над Німеччиною 6:1 та Таїландом 3:1, "жовто-блакитні" розібралися і з Хорватією.



В середині першої 20-хвилинки команди обмінялися взяттями воріт. На удар з правої бровки від Педяша воротар супротивників не зумів зреагувати. Через хвилину м'яч у сітку Бірову проштовхнув Крняч – 1:1.



Втрата м'яча хорватами на власній половині призвела до голу Цілика на 28 хвилині. Ще одна обрізка біля власних воріт обернулася для Хорватії третім пропущеним м'ячем у виконанні Легендзевича – 3:1.



Таким чином, українці із стовідсотковим показником пробилися до чвертьфіналу змагань.



Нагадаємо, що у Києві відбувся чемпіонат Європи з міні-футболу.