Збірна України виграла груповий етап студентського ЧС з футзалу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Чоловіча студентська збірна України з футзалу здобула третю перемогу у груповій стадії чемпіонату світу, що триває в Алмати, повідомляє кореспондент УНН.
Після перемог над Німеччиною 6:1 та Таїландом 3:1, "жовто-блакитні" розібралися і з Хорватією.
В середині першої 20-хвилинки команди обмінялися взяттями воріт. На удар з правої бровки від Педяша воротар супротивників не зумів зреагувати. Через хвилину м'яч у сітку Бірову проштовхнув Крняч – 1:1.
Втрата м'яча хорватами на власній половині призвела до голу Цілика на 28 хвилині. Ще одна обрізка біля власних воріт обернулася для Хорватії третім пропущеним м'ячем у виконанні Легендзевича – 3:1.
Таким чином, українці із стовідсотковим показником пробилися до чвертьфіналу змагань.
Нагадаємо, що у Києві відбувся чемпіонат Європи з міні-футболу.