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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Збірна України виграла груповий етап студентського ЧС з футзалу

Київ • УНН

 • 10609 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Чоловіча студентська збірна України з футзалу здобула третю перемогу у груповій стадії чемпіонату світу, що триває в Алмати, повідомляє кореспондент УНН.

Збірна України виграла груповий етап студентського ЧС з футзалу

Після перемог над Німеччиною 6:1 та Таїландом 3:1, "жовто-блакитні" розібралися і з Хорватією.

В середині першої 20-хвилинки команди обмінялися взяттями воріт. На удар з правої бровки від Педяша воротар супротивників не зумів зреагувати. Через хвилину м'яч у сітку Бірову проштовхнув Крняч – 1:1.

Втрата м'яча хорватами на власній половині призвела до голу Цілика на 28 хвилині. Ще одна обрізка біля власних воріт обернулася для Хорватії третім пропущеним м'ячем у виконанні Легендзевича – 3:1.

Таким чином, українці із стовідсотковим показником пробилися до чвертьфіналу змагань.

Нагадаємо, що у Києві відбувся чемпіонат Європи з міні-футболу.

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