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Сборная Украины выиграла групповой этап студенческого ЧМ по футзалу

Киев • УНН

 • 10609 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Мужская студенческая сборная Украины по футзалу одержала третью победу в групповой стадии чемпионата мира, который проходит в Алматы, сообщает корреспондент УНН.

Сборная Украины выиграла групповой этап студенческого ЧМ по футзалу

После побед над Германией 6:1 и Таиландом 3:1, "желто-голубые" разобрались и с Хорватией.

В середине первой 20-минутки команды обменялись взятием ворот. На удар с правой бровки от Педяша вратарь противника не сумел среагировать. Через минуту мяч в сетку Бирову протолкнул Крняч - 1:1.

Потеря мяча хорватами на своей половине привела к голу Целика на 28 минуте. Еще одна обрезка у своих ворот обернулась для Хорватии третьим пропущенным мячом в исполнении Легендзевича - 3:1.

Таким образом, украинцы со стопроцентным показателем пробились в четвертьфинал соревнований.

Напомним, что в Киеве состоялся чемпионат Европы по мини-футболу.

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