Сборная Украины выиграла групповой этап студенческого ЧМ по футзалу

После побед над Германией 6:1 и Таиландом 3:1, "желто-голубые" разобрались и с Хорватией.



В середине первой 20-минутки команды обменялись взятием ворот. На удар с правой бровки от Педяша вратарь противника не сумел среагировать. Через минуту мяч в сетку Бирову протолкнул Крняч - 1:1.



Потеря мяча хорватами на своей половине привела к голу Целика на 28 минуте. Еще одна обрезка у своих ворот обернулась для Хорватии третьим пропущенным мячом в исполнении Легендзевича - 3:1.



Таким образом, украинцы со стопроцентным показателем пробились в четвертьфинал соревнований.



Напомним, что в Киеве состоялся чемпионат Европы по мини-футболу.