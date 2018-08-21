Сборная Украины выиграла групповой этап студенческого ЧМ по футзалу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Мужская студенческая сборная Украины по футзалу одержала третью победу в групповой стадии чемпионата мира, который проходит в Алматы, сообщает корреспондент УНН.
После побед над Германией 6:1 и Таиландом 3:1, "желто-голубые" разобрались и с Хорватией.
В середине первой 20-минутки команды обменялись взятием ворот. На удар с правой бровки от Педяша вратарь противника не сумел среагировать. Через минуту мяч в сетку Бирову протолкнул Крняч - 1:1.
Потеря мяча хорватами на своей половине привела к голу Целика на 28 минуте. Еще одна обрезка у своих ворот обернулась для Хорватии третьим пропущенным мячом в исполнении Легендзевича - 3:1.
Таким образом, украинцы со стопроцентным показателем пробились в четвертьфинал соревнований.
Напомним, что в Киеве состоялся чемпионат Европы по мини-футболу.