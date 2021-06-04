Збірна України виграла другий поєдинок в рамках "Золотої Євроліги"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Чоловіча збірна України з волейболу провела другий матч у рамках "Золотої Євроліги". Суперник виявилася команда Словаччини, повідомляє УНН з посиланням на ФВУ.
Цитата
“У своєму другому матчі на турнірі „Золотої Євроліги“ збірна України показала вже значно змістовнішу гру та не залишила жодних шансів на успіх непростій команді Словаччини — 3:0 (25:21, 25:8, 25:21)”, — сказано в повідомленні ФВУ.
Доповнення
Збірна України після двох перемог очолює групу. Українцям для виходу із групи необхідно перемогти Румунію у наступному матчі із результатом 3:0 або 3:1. Матч відбудеться вже 4 червня.
В інших групах лідерами квартетів йдуть Естонія та Туреччина, які мають по три виграші.