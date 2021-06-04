Сборная Украины выиграла второй поединок в рамках "Золотой Евролиги"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Мужская сборная Украины по волейболу провела второй матч в рамках "Золотой Евролиги". Соперник оказалась команда Словакии, сообщает УНН со ссылкой на ФВУ.
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"В своем втором матче на турнире" Золотой Евролиги "сборная Украины показала уже значительно содержательную игре и не оставила никаких шансов на успех непростой команде Словакии - 3:0 (25:21, 25:8, 25:21)", - говорится в сообщении ФВУ.
Дополнение
Сборная Украины после двух побед возглавляет группу. Украинский для выхода из группы необходимо победить Румынию в следующем матче с результатом 3:0 или 3:1. Матч состоится уже 4 июня.
В других группах лидерами квартетов идут Эстония и Турция, которые имеют по три выигрыше.