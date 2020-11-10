Збірна України відправилася в Польщу на товариський матч проти "біло-червоних"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопад. УНН. До міжнародного аеропорту "Бориспіль" вирушили 25 гравців збірної України на товариський поєдинок проти Польщі, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
“Жовто-блакитні” вилетіли чартером до Катовіце.
До вашої уваги склад збірної України:
Воротарі: Андрій Пятов (“Шахтар”), Андрій Лунін (“Реал”, Іспанія), Юрій Паньків (“Олександрія”), Дмитро Різник (“Ворскла”).
Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар (усі — “Шахтар”), Ілля Забарний (“Динамо”), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Юхим Конопля (“Десна”), Едуард Соболь (“Брюгге”, Бельгія), Богдан Михайліченко (“Андерлехт”, Бельгія).
Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос (усі — “Шахтар”), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (обидва — “Динамо”), Євген Макаренко (“Кортрейк”, Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва — “Ференцварош”, Угорщина), Руслан Маліновський (“Аталанта”, Італія), Олександр Зінченко (“Манчестер Сіті”, Англія), Андрій Ярмоленко (“Вест Хем”, Англія).
Нападники: Роман Яремчук (“Гент”, Бельгія), Жуніор Мораес (“Шахтар”).
Додамо, що сьогодні ввечері заплановано передматчеві активності на “Сілезькому” стадіоні в Хожуві, де завтра відбудеться товариська гра Польща — Україна.