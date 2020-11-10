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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 41287 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 63489 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 116805 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 94260 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100274 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103339 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Сборная Украины отправилась в Польшу на товарищеский матч против "бело-красных"

Сборная Украины отправилась в Польшу на товарищеский матч против "бело-красных"

Киев  •  УНН

 • 11245 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В международный аэропорт "Борисполь" отправились 25 игроков сборной Украины на товарищеский поединок против Польши, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

“Желто-голубые” вылетели чартером в Катовице.

Вашему вниманию состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов (“Шахтер”), Андрей Лунин (“Реал”, Испания), Юрий Панькив (“Александрия”), Дмитрий Резник (“Ворскла”).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (все — “Шахтер”), Илья мешкотно (“Динамо”), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Ефим Конопля (“Десна”), Эдуард Соболь (“Брюгге”, Бельгия ), Богдан Михайличенко (“Андерлехт”, Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все — “Шахтер”), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба — “Динамо”), Евгений Макаренко (“Кортрейк”, Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба — “Ференцварош ”, Венгрия), Руслан Малиновский (“Аталанта”, Италия), Александр Зинченко (“Манчестер Сити”), Андрей Ярмоленко (“Вест Хэм”, Англия).

Нападающие: Роман Яремчук (“Гент”, Бельгия), Жуниор Мораес (“Шахтер”).

Добавим, что сегодня вечером планируется предматчевые активности на “Силезском” стадионе в Хожуве, где завтра состоится товарищеская игра Украина — Польша.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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