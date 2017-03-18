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Збірна України відправилась до Австрії на тренувальний збір

Збірна України відправилась до Австрії на тренувальний збір

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Збірна України з футболу після першого тренування в 2017-му році відправилася на тренувальний збір до Австрії, передає УНН з посиланням на ФФУ.

У Будинку футболу зібралися футболісти, які взяли участь у матчах 22-го туру “Ліги Парі-Матч” у складах своїх клубів. Також саме в Києві до команди приєднався один із легіонерів — Роман Зозуля.

Усі футболісти отримали екіпірування від нового технічного партнера та взяли участь у фотосесії. Далі за розкладом у команди було годинне ранкове тренування. Футболісти, які отримали навантаження під час вчорашніх ігор чемпіонату, тренувались за спрощеною програмою.

Після цього команда вирушила до аеропорту, звідки взяла курс до австрійського Грацу, а далі — до Бад-Тацмансдорфу, де “синьо-жовті” й базуватимуться з 18-го до 22-го березня. Тренування свої національна збірна проводитиме на території готелю “Авіта”.

Гравці, які виступають в іноземних клубах, а також футболіст луганської “Зорі” Іван Петряк, клуб якого гратиме матч чергового туру чемпіонату у неділю, приєднаються до команди вже в Австрії.

Нагадаємо, А.Шевченко зробив остаточний вибір на гру з хорватами.

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