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Сборная Украины отправилась в Австрию на тренировочный сбор

Сборная Украины отправилась в Австрию на тренировочный сбор

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Сборная Украины по футболу после первой тренировки в 2017 году отправилась на тренировочный сбор в Австрию, передает УНН со ссылкой на ФФУ.

В Доме футбола собрались футболисты, которые приняли участие в матчах 22-го тура "Лиги Пари-Матч" в составах своих клубов. Также именно в Киеве к команде присоединился один из легионеров - Роман Зозуля.

Все футболисты получили экипировку от нового технического партнера и приняли участие в фотосессии. Далее по расписанию у команды была часовая утренняя тренировка. Футболисты, которые получили нагрузки во время вчерашних игр чемпионата, тренировались по упрощенной программе.

После этого команда отправилась в аэропорт, откуда взяла курс в австрийский Грац, а дальше - в Бад-Тацмансдорфу, где "сине-желтые" и будут базироваться с 18-го до 22-го марта. Тренировки свои национальная сборная будет проводить на территории отеля "Авита".

Игроки, которые выступают в иностранных клубах, а также футболист луганской "Зари" Иван Петряк, клуб которого будет играть матч очередного тура чемпионата в воскресенье, присоединятся к команде уже в Австрии.

Напомним, А.Шевченко сделал окончательный выбор на игру с хорватами.

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