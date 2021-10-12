Збірна України відкриває рахунок у матчі проти Боснії і Герцеговини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. На стадіоні "Львів-Арена" стартував поєдинок сьомого туру кваліфікації чемпіонату світу в групі D, в якому збірна України змагається Боснією і Герцеговиною. Уже на 15-ій хвилині українська збірна відкрила рахунок. Про це пише УНН.
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Андрій Ярмоленко відкрив рахунок, переправивши м'яч з подачі Віктора Циганкова у ворота боснійців уже на 15 хвилині гри.
За 20 хвилин матчу боснійці отримали дві жовтих картки. Першу отримав захисник гостей Елдар Чивич, другу - Анел Ахмедходжич.
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