Нападник Джеко назвав одним із найважливіших матч проти України

Цитата

Іменитий нападник виразив націленість на забиті голи у ворота “жовто-блакитних” та підкреслив важливість майбутнього протистояння.

“Після перемоги в Казахстані цей матч буде одним з найважливіших. Залишилися три ключові гри з прямими конкурентами. Я налаштований забивати. Кращий результат — два голи в нашу користь.

Для мене було несподівано, що Шевченко вже більше не тренер збірної України. Не знаю причини, можливо, непорозуміння з федерацією. Є новий тренер — з фінами Україна показала відмінний результат.

Ми відразу бачили, що Україна — один з фаворитів групи. Я б не виділяв когось — всі вони грають в хороших клубах. Українська команда — це міцна команда. Наш найбільший козир — командна гра. Сподіваюся, завтра буде так само, без самолюбства”, — повідомив Джеко.

Доповнення

Джеко в історії виступів своєї збірної забив 60 голів у 117 матчах.