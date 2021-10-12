Нападающий Джеко назвал одним из важнейших матч против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко поделился ожиданиями от матча с Украиной в отборе ЧМ-2022, передает УНН со ссылкой на УАФ.
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Именитый нападающий выразил нацеленность на забитые голы в ворота “желто-синих” и подчеркнул важность предстоящего противостояния.
“После победы в Казахстане этот матч будет одним из важнейших. Остались три ключевые игры с прямыми конкурентами. Я настроен забивать. Лучший результат — два гола в нашу пользу.
Для меня было неожиданно, что Шевченко уже не тренер сборной Украины. Не знаю причины, возможно, недоразумения с федерацией. Есть новый тренер — с финнами Украины показала отличный результат.
Мы сразу видели, что Украина — один из лидеров группы. Я бы не выделял кого-то — все они играют в хороших клубах. Украинская команда — это крепкая команда. Наш самый большой козырь — командная игра. Надеюсь, завтра будет так же, без самолюбия ”, - сообщил Джеко.
Дополнение
Джеко в истории выступлений своей сборной забил 60 голов в 117 матчах.