Сборная Украины открывает счет в матче против Боснии и Герцеговины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. На стадионе "Львов-Арена" стартовал поединок седьмого тура квалификации чемпионата мира в группе D, в котором сборная Украины соревнуется Боснией и Герцеговиной. Уже в пятнадцатом минуте украинская сборная открыла счет. Об этом пишет УНН.
Детали
Андрей Ярмоленко открыл счет, переправив мяч с подачи Виктора Цыганкова в ворота боснийцев уже на 15 минуте игры.
За 20 минут матча боснийцы получили две желтых карточки. Первую получил защитник гостей Элдар Чивич, вторую - Анел Ахмедходжич.
Напомним
Нападающий сборной Боснии Джеко назвал одним из важнейших матч против Украины.