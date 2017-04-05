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Збірна України виборола першу медаль на ЧЄ з важкої атлетики

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Українка Вероніка Івасюк виборола срібну нагороду на чемпіонаті Європи з важкої атлетики, що проходить у місті Спліт (Хорватія), повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Спортсменка, яка виступає у категорії 58 кг, у ривку підняла 95 кг. Таким чином вона не тільки посіла другу сходинку чемпіонату, а й покращила власний результат минулорічного ЧЄ (90 кг) — тоді В.

У поштовху українка підняла 115 кг та за сумою двох вправ посіла 4 місце. Загальний результат також більший, ніж минулорічний результат ЧЄ, на 8 кг.

Як повідомляв УНН, до складу збірної команди України на ЧЄ у Спліті входять 15 спортсменів: 7 чоловіків і 8 жінок. Змагання триватимуть до 8 квітня.

Українські Національні Новини

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