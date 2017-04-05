Збірна України виборола першу медаль на ЧЄ з важкої атлетики
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Українка Вероніка Івасюк виборола срібну нагороду на чемпіонаті Європи з важкої атлетики, що проходить у місті Спліт (Хорватія), повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Спортсменка, яка виступає у категорії 58 кг, у ривку підняла 95 кг. Таким чином вона не тільки посіла другу сходинку чемпіонату, а й покращила власний результат минулорічного ЧЄ (90 кг) — тоді В.
У поштовху українка підняла 115 кг та за сумою двох вправ посіла 4 місце. Загальний результат також більший, ніж минулорічний результат ЧЄ, на 8 кг.
Як повідомляв УНН, до складу збірної команди України на ЧЄ у Спліті входять 15 спортсменів: 7 чоловіків і 8 жінок. Змагання триватимуть до 8 квітня.