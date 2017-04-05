Сборная Украины завоевала первую медаль на ЧЕ по тяжелой атлетике

Спортсменка, выступающая в категории 58 кг, в рывке подняла 95 кг. Таким образом она не только заняла второе место чемпионата, но и улучшила собственный результат прошлогоднего ЧЕ (90 кг) — тогда В.

В толчке украинка подняла 115 кг и по сумме двух упражнений заняла 4 место. Общий результат также больше, чем прошлогодний результат ЧЕ, на 8 кг.

Как сообщал УНН, в состав сборной команды Украины на ЧЕ в Сплите входят 15 спортсменов: 7 мужчин и 8 женщин. Соревнования продлятся до 8 апреля.