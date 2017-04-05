Сборная Украины завоевала первую медаль на ЧЕ по тяжелой атлетике
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Украинка Вероника Ивасюк завоевала серебряную награду на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в городе Сплит (Хорватия), сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Спортсменка, выступающая в категории 58 кг, в рывке подняла 95 кг. Таким образом она не только заняла второе место чемпионата, но и улучшила собственный результат прошлогоднего ЧЕ (90 кг) — тогда В.
В толчке украинка подняла 115 кг и по сумме двух упражнений заняла 4 место. Общий результат также больше, чем прошлогодний результат ЧЕ, на 8 кг.
Как сообщал УНН, в состав сборной команды Украины на ЧЕ в Сплите входят 15 спортсменов: 7 мужчин и 8 женщин. Соревнования продлятся до 8 апреля.