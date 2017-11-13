Збірна України виборола низку нагород на чемпіонаті світу з кікбоксингу

Чемпіонами світу від України стали Роман Щербатюк (вагова категорія 91 кг, К1), Олексій Сердюк (51 кг, К1), Павло Замятін (74 кг, кік-лайт), Іван Ткаченко (91+, фул-контакт).

Срібні нагороди вибороли Юрій Зубчук (81 кг, К1), Артур Руденко (57 кг, кік-лайт) і Наталія Мартюхіна (60 кг, К1).

Відзначимо, що загальні здобутки збірної України становлять 21 нагороду – 4 "золоті", 3 "срібні" та 14 бронзових медалей.

Нагадаємо, що на Кубку Європи у Чехії наші спортсмени завоювали також більше 10 медалей.