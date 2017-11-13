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Збірна України виборола низку нагород на чемпіонаті світу з кікбоксингу

Київ • УНН

 • 10616 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Будапешті (Чехія) відбулась світова першість з кікбоксингу WAKO серед дорослих, у якій взяли участь майже 1400 учасників з 60 країн світу. Про це інформує Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

Чемпіонами світу від України стали Роман Щербатюк (вагова категорія 91 кг, К1), Олексій Сердюк (51 кг, К1), Павло Замятін (74 кг, кік-лайт), Іван Ткаченко (91+, фул-контакт).

Срібні нагороди вибороли Юрій Зубчук (81 кг, К1), Артур Руденко (57 кг, кік-лайт) і Наталія Мартюхіна (60 кг, К1).
Відзначимо, що загальні здобутки збірної України становлять 21 нагороду – 4 "золоті", 3 "срібні" та 14 бронзових медалей.

Нагадаємо, що на Кубку Європи у Чехії наші спортсмени завоювали також більше 10 медалей.

 

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