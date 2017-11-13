Сборная Украины завоевала ряд наград на чемпионате мира по кикбоксингу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Будапеште (Чехия) состоялась мировое первенство по кикбоксингу WAKO среди взрослых, в которой приняли участие почти 1400 участников из 60 стран мира. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Чемпионами мира от Украины стали Роман Щербатюк (весовая категория 91 кг, К1), Алексей Сердюк (51 кг, К1), Павел Замятин (74 кг, кик-лайт), Иван Ткаченко (91+, фул-контакт).
Серебряные награды завоевали Юрий Зубчук (81 кг, К1), Артур Руденко (57 кг, кик-лайт) и Наталья Мартюхина (60 кг, К1).
Отметим, что общие достижения сборной Украины составляют 21 награду - 4 "золотые", 3 "серебряные" и 14 бронзовых медалей.
Напомним, что на Кубке Европы в Чехии наши спортсмены завоевали также более 10 медалей.