Сборная Украины завоевала ряд наград на чемпионате мира по кикбоксингу

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 32040 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 101149 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 89201 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 101133 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101117 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 79253 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 102131 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101477 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Сборная Украины завоевала ряд наград на чемпионате мира по кикбоксингу

Сборная Украины завоевала ряд наград на чемпионате мира по кикбоксингу

Киев  •  УНН

 • 10613 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Будапеште (Чехия) состоялась мировое первенство по кикбоксингу WAKO среди взрослых, в которой приняли участие почти 1400 участников из 60 стран мира. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Чемпионами мира от Украины стали Роман Щербатюк (весовая категория 91 кг, К1), Алексей Сердюк (51 кг, К1), Павел Замятин (74 кг, кик-лайт), Иван Ткаченко (91+, фул-контакт).

Серебряные награды завоевали Юрий Зубчук (81 кг, К1), Артур Руденко (57 кг, кик-лайт) и Наталья Мартюхина (60 кг, К1).

Отметим, что общие достижения сборной Украины составляют 21 награду - 4 "золотые", 3 "серебряные" и 14 бронзовых медалей.

Напомним, что на Кубке Европы в Чехии наши спортсмены завоевали также более 10 медалей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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