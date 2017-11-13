Сборная Украины завоевала ряд наград на чемпионате мира по кикбоксингу

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Будапеште (Чехия) состоялась мировое первенство по кикбоксингу WAKO среди взрослых, в которой приняли участие почти 1400 участников из 60 стран мира. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.