Збірна України виборола медаль на Кубку світу з фехтування у Сочі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Командними змаганнями завершився Кубок світу з фехтування на шпагах серед чоловіків, який проходив у Сочі. Завершився на медальній ноті для збірної України. Про це інформує НФФУ, передає УНН.
Деталі
У 1/16 фіналу українці перемогли Азербайджан (45:22), у 1/8 – Швецію (45:38). У чвертьфіналі збірна перемогла Японію (44:42), у півфіналі – Венесуелу (34:19). У фіналі українці поступилися російській команді (35:41).
Україну представили шпажисти Ігор Рейзлін, Роман Свічкар, Ян Сич та Микита Кошман.
Додамо, що для Сича та Кошмана ця медаль стала першою у кар'єрі на етапах Кубка світу.
Нагадаємо
Український фехтувальник виборов медаль Кубку світу у Сочі.