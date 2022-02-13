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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 67291 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Збірна України виборола медаль на Кубку світу з фехтування у Сочі

Збірна України виборола медаль на Кубку світу з фехтування у Сочі

Київ • УНН

 • 15877 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Командними змаганнями завершився Кубок світу з фехтування на шпагах серед чоловіків, який проходив у Сочі. Завершився на медальній ноті для збірної України. Про це інформує НФФУ, передає УНН.

Деталі

У 1/16 фіналу українці перемогли Азербайджан (45:22), у 1/8 – Швецію (45:38). У чвертьфіналі збірна перемогла Японію (44:42), у півфіналі – Венесуелу (34:19). У фіналі українці поступилися російській команді (35:41).

Україну представили шпажисти Ігор Рейзлін, Роман Свічкар, Ян Сич та Микита Кошман.

Додамо, що для Сича та Кошмана ця медаль стала першою у кар'єрі на етапах Кубка світу.

Нагадаємо

Український фехтувальник виборов медаль Кубку світу у Сочі. 

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