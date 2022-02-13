Сборная Украины завоевала медаль на Кубке мира по фехтованию в Сочи
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля.УНН. Командными соревнованиями завершился Кубок мира по фехтованию на шпагах среди мужчин, который проходил в Сочи. Завершился на медальной ноте для сборной Украины. Об этом информирует НФФУ, передает УНН.
Детали
В 1/16 финала украинцы победили Азербайджан (45:22), в 1/8 - Швецию (45:38). В четвертьфинале сборная победила Японию (44:42), в полуфинале - Венесуэлу (34:19). В финале украинцы уступили российской команде (35:41).
Украину представили шпажисты Игорь Рейзлин, Роман Свичкар, Ян Сыч и Никита Кошман.
Добавим, что для Сыча и Кошмана эта медаль стала первой в карьере на этапах Кубка мира.
Напомним
Украинский фехтовальщик завоевал медаль Кубка мира в Сочи.