Сборная Украины завоевала медаль на Кубке мира по фехтованию в Сочи

Детали

В 1/16 финала украинцы победили Азербайджан (45:22), в 1/8 - Швецию (45:38). В четвертьфинале сборная победила Японию (44:42), в полуфинале - Венесуэлу (34:19). В финале украинцы уступили российской команде (35:41).

Украину представили шпажисты Игорь Рейзлин, Роман Свичкар, Ян Сыч и Никита Кошман.

Добавим, что для Сыча и Кошмана эта медаль стала первой в карьере на этапах Кубка мира.

Напомним

Украинский фехтовальщик завоевал медаль Кубка мира в Сочи.