Збірна України стала тріумфатором ЧЄ з волейболу серед дефлімпійців
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. На чемпіонаті Європи з волейболу серед спортсменів з порушенням слуху, що проходив у м. Стамбул (Туреччина), українськими дефлімпійцями здобуто дві яскраві перемоги, повідомляє УНН з посиланням на НКСІУ.
Жіноча волейбольна команда стала першою, показавши справжній клас гри та реабілітувавшись цим результатом після Дефлімпіади-2017, чоловіча — отримала срібну медаль.
Україну на цьому чемпіонаті представило 28 спортсменів, які боролись за найвищі нагороди цього міжнародного спортивного форуму з представницями 5 країн Європи та представниками 8 країн Європи.
Як повідомляв УНН, волейболістки “Хіміка” втретє поспіль виграли Суперкубок України.