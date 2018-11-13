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Збірна України стала тріумфатором ЧЄ з волейболу серед дефлімпійців

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. На чемпіонаті Європи з волейболу серед спортсменів з порушенням слуху, що проходив у м. Стамбул (Туреччина), українськими дефлімпійцями здобуто дві яскраві перемоги, повідомляє УНН з посиланням на НКСІУ.

Жіноча волейбольна команда стала першою, показавши справжній клас гри та реабілітувавшись цим результатом після Дефлімпіади-2017, чоловіча — отримала срібну медаль.

Україну на цьому чемпіонаті представило 28 спортсменів, які боролись за найвищі нагороди цього міжнародного спортивного форуму з представницями 5 країн Європи та представниками 8 країн Європи.

Як повідомляв УНН, волейболістки “Хіміка” втретє поспіль виграли Суперкубок України.

Українські Національні Новини

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