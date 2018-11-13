Сборная Украины стала триумфатором ЧЕ по волейболу среди дефлимпийцев
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. На чемпионате Европы по волейболу среди спортсменов с нарушением слуха, который проходил в г. Стамбул (Турция), украинскими дефлимпийцами добыто две яркие победы, сообщает УНН со ссылкой на НКСИУ.
Женская волейбольная команда стала первой, показав настоящий класс игры и реабилитировавшись этим результатом после Дефлимпиады-2017, мужская — получила серебряную медаль.
Украину на этом чемпионате представили 28 спортсменов, которые боролись за высшие награды этого международного спортивного форума с представительницами 5 стран Европы и представителями 8 стран Европы.
Как сообщал УНН, волейболистки “Химика” в третий раз подряд выиграли Суперкубок Украины.