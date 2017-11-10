Збірна України сьогодні проведе контрольну гру із словаками
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. На "Арені Львів" команда Андрія Шевченка розпочне підготовчий цикл до майбутніх офіційних ігор протистоянням із національною командою Словаччини, передає УНН.
У груповому етапі відбору на ЧС-2018 словаки зайняли друге місце в групі, пропустивши вперед Англію та випередивши Шотландію, Словенію, Литву та Мальту. Утім, "біло-сині" стали найгіршими серед других команд і не потрапили до стикових матчів.
В оновленому рейтингу ФІФА суперники нашої збірної посідають 24-е місце. Натомість українці знаходяться на 30-му щаблі.
Збірні України та Словаччини грали в одній групі відбору на ЧЄ-2016. Тоді в Києві, на "Олімпійському", 8 вересня 2014 року "синьо-жовті" програли з рахунком 0:1. Рівно через рік у словацькій Жиліні команди зіграли 0:0.
Загалом історія протистоянь України та Словаччини нараховує п’ять зустрічей: три з них завершилися внічию, одна – перемогою нашої збірної і одна - поразкою.
Нагадаємо, що головним арбітром матчу, який стартуватиме о 20:00, призначено 32-річного рефері з Латвії Андріса Трейманіса.