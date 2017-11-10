Сборная Украины сегодня проведет контрольную игру со словаками

В групповом этапе отбора на ЧМ-2018 словаки заняли второе место в группе, пропустив вперед Англию и опередив Шотландию, Словению, Литву и Мальту. Впрочем, "бело-синие" стали худшими среди вторых команд и не попали в стыковых матчей.

В обновленном рейтинге ФИФА соперники нашей сборной занимают двадцать четвёртого место. Зато украинцы находятся на 30-м ступени.

Сборные Украины и Словакии играли в одной группе отбора на ЧЕ-2016. Тогда в Киеве на "Олимпийском", 8 сентября 2014 года "сине-желтые" проиграли со счетом 0:1. Ровно через год в словацкой Жилине команды сыграли 0:0.

В общем история противостояний Украины и Словакии насчитывает пять встреч: три из них завершились вничью, один - победой нашей сборной и один - поражением.

Напомним, что главным арбитром матча, который стартует в 20:00, назначен 32-летнего рефери из Латвии Андриса Трейманиса.