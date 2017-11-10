Сборная Украины сегодня проведет контрольную игру со словаками

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 31994 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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18:02 • 101120 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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14:39 • 89142 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 101123 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101109 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 79235 просмотра

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. На "Арене Львов" команда Андрея Шевченко начнет подготовительный цикл к будущим официальных игр противостоянием с национальной командой Словакии, передает УНН.

В групповом этапе отбора на ЧМ-2018 словаки заняли второе место в группе, пропустив вперед Англию и опередив Шотландию, Словению, Литву и Мальту. Впрочем, "бело-синие" стали худшими среди вторых команд и не попали в стыковых матчей.

В обновленном рейтинге ФИФА соперники нашей сборной занимают двадцать четвёртого место. Зато украинцы находятся на 30-м ступени.

Сборные Украины и Словакии играли в одной группе отбора на ЧЕ-2016. Тогда в Киеве на "Олимпийском", 8 сентября 2014 года "сине-желтые" проиграли со счетом 0:1. Ровно через год в словацкой Жилине команды сыграли 0:0.

В общем история противостояний Украины и Словакии насчитывает пять встреч: три из них завершились вничью, один - победой нашей сборной и один - поражением.

Напомним, что главным арбитром матча, который стартует в 20:00, назначен 32-летнего рефери из Латвии Андриса Трейманиса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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